O novo prato do restaurante Soi, casa inspirada na street food asiática, chega ao cliente naquela que parece uma caixa de pizza. Na verdade, “trata-se de entrecosto de porco com molho barbecue coreano cozinhado lentamente até chegar ao ponto em que a carne se desfaz na boca.

“Quando nos lembramos de comida verdadeiramente irresistível, temos tendência a pensar sempre nas mesmas opções de pizza e hambúrgueres. No Soi, queremos reinventar o conceito e provar que o nosso entrecosto de porco é, verdadeiramente, o prato por que devemos ansiar quando temos desejos de comida deliciosa e de conforto”, afirma o chefe de cozinha Maurício Vale.

Na caixa de pizza podemos ler “Be careful - Food Porn Inside” e a indicação de "interdito a menores de 18 anos".

As Korean Pork Ribs estão disponíveis no restaurante por 14 euros e podem ser pedidas também para take away e delivery, através do Uber Eats, Glovo ou noMenu.

Restaurante Soi Rua da Moeda, nº 1C, Lisboa Contactos: Tel. 912 895 391, e-mail info@soi.pt

O restaurante de street food asiática, localizado no Cais do Sodré, afirma-se um irreverente, quer na preparação dos pratos, quer na sua apresentação.