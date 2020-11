“Querido Pai Natal…”, é frase muitas vezes escrita chegados os meses de novembro e dezembro. Palavras que este ano trazem a oportunidade de candidatar os autores a prémios gulosos semanais, com a oferta de caixas de croissants.

A iniciativa promovida pela marca Moço dos Croissants decorre na pastelaria em Campo de Ourique (Rua Coelho da Rocha, nº 91, Lisboa).

“O processo é muito simples: quando passar pela pastelaria para fazer as suas compras, terá à disposição cartas prontas a serem escritas e um correio para as colocar. Até ao dia 24 de dezembro, todas as semanas, será escolhida uma carta de forma aleatória que estará automaticamente sujeita à oferta de uma Box de Croissants”, informa a marca que acrescenta: “a partir daí, O Moço trata de contactar o/a cliente sorteado/a e agilizar a recolha em loja”.