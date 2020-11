Como forma de superar os constrangimentos que a pandemia da COVID-19 traz ao setor, perto de 70 restaurantes da Região Demarcada do Dão, aderem à iniciativa que, de 15 de novembro a 15 de dezembro, disponibiliza menus com petisco e copo de vinho por 4,5 euros.

Todos os participantes nesta Rota Dão & Petiscos, nos distritos de Viseu, Guarda e Coimbra, candidatam-se a prémios, como um “fim de semana para duas pessoas em regime de meia pensão na Pousada de Viseu; um almoço ou jantar, para duas pessoas, no restaurante Mesa de Lemos, galardoado com uma Estrela Michelin; assim como garrafas de vinho do Dão”, informa a Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão), organizadora da iniciativa.

Para se habilitarem aos prémios, os participantes nestas jornadas petisqueiras terão de partilhar a experiência na página de Facebook ou Instagram, com a hashtag #daowines e nome do restaurante. Os prémios serão sorteados no último dia da iniciativa.

A CVR Dão promove esta iniciativa em parceria com o Turismo Centro de Portugal, a AHRESP e a Viseu Marca.