Anualmente, chegado novembro, a aldeia de montanha de Alcaide, no concelho do Fundão, recebe o Míscaros - Festival do Cogumelo, numa celebração da diversidade de cogumelos comestíveis que despontam na Serra da Gardunha.

Este ano, devido à pandemia da COVID-19, a festa que atrai todos os anos milhares de visitantes, assume o formato online. Desta forma, de 13 a 15 de novembro, o programa do festival (para consulta aqui) conta com momentos musicais, sessões de cozinha, workshops sobre cogumelos e passeios micológicos orientados por especialistas, transmitidos nas páginas do Facebook, Instagram e Youtube.

A dimensão culinária do festival também não é esquecida. Com as dezenas de tasquinhas encerradas este 2020, a prova de pratos de cogumelos pode fazer-se em casa. A organização do Míscaros - Festival do Cogumelos, aposta nas entregas ao domicílio em diversos pontos do concelho do Fundão, nomeadamente, Alcaide, Fundão, Alpedrinha, Donas, Fatela, Valverde, Aldeia de Joanes, Aldeia Nova do Cabo, Alcongosta.

Entre os petiscos à prova nas quatro tascas que se juntam à iniciativa, estão pratos como o Creme de cogumelos e alheira, Risotto de cogumelos, Tábua de cogumelos, Míscaros guisados, Feijoada de cogumelos silvestres.

“As tascas só irão trabalhar em regime de entrega, irão estar fechadas para o bem de todos”, informa a organização do festival que disponibiliza os contactos para os pedidos. Estes podem ser feitos aqui ou pelo telefone 962 674 517.

O Míscaros - Festival do Cogumelo é organizado pela Liga dos Amigos do Alcaide, município do Fundão e Junta de Freguesia do Alcaide.