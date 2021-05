Restaurante Largo do Paço reabre com novidades na carta e harmonizações com chás

“Foi um ano difícil para todos, e mais que nunca queremos agora celebrar o nosso país, os nossos produtos e a nossa cozinha que é tão valorizada, pelos portugueses e por quem nos visita”, afirma o chefe de cozinha Tiago Bonito, cuja criatividade e alguma inquietude estão presentes na nova carta.

Com a estação a meio, e o verão a caminho, os produtos frescos portugueses e os sabores do mar são os principais destaques, com os peixes e mariscos da nossa costa a marcar presença na ementa.

O Largo do Paço propõe, além do serviço à carta, dois menus, cada um com quatro saudações do chefe e sete momentos para degustar as suas mais recentes criações gastronómicas. Outro destaque desta reabertura da Casa da Calçada é a nova horta biológica – com cerca de 100 m2 -, onde já crescem algumas das ervas aromáticas que o chefe inclui nos novos pratos, e que em breve irá produzir uma variedade de legumes.

créditos: Luis Ferraz

“Lés a Lés” é um dos novos menus apresentados no restaurante da Casa da Calçada. Com forte inspiração nas origens e tradições da cozinha portuguesa, os sete momentos à mesa, passam por paragens como as ostras do Sado, o lírio dos Açores ou o borrego do Alentejo - que lembra o cozido de grão -, recriados pelo chefe.

Propostas gastronómicas inspiradas no receituário tradicional, como é o caso da pescada, numa adaptação da pescada à poveira tão típica do norte do país. Esta caminhada culinária por Portugal tem um valor de 125,00 euros, e o pairing de vinhos está disponível por 55,00 euros (valores por pessoa).

créditos: Luis Ferraz

Por seu turno, o menu “Homenagem” é um tributo aos Descobrimentos portugueses, e por isso também rico em sabores do mar, com destaque para as técnicas e ingredientes utilizados, alguns deles com influências das viagens dos navegadores. Exemplo disso é a cura japonesa do lírio – marinado com shio koji -, o cardamomo originário da Índia ou o ruibarbo, também de origem asiática.

créditos: Luis Ferraz

A defumação, a cura de sal, e a secagem fazem também parte desta história, contada numa aventura gastronómica que também celebra os produtos portugueses e os sabores sazonais. O carabineiro do Algarve no carvão leva para a mesa a lembrança dos grelhados de verão e o robalo da costa faz-se acompanhar pelo arroz carolino do Mondego. Esta homenagem aos caminhos marítimos tem um valor de 145,00 euros por pessoa, e a respetiva harmonização está disponível por 65,00 euros.

Largo do Paço Casa da Calçada, nº 6, Amarante Horário: de terça-feira a sábado ao jantar Contactos: tel. 255 410 830; e-mail reservas@casadacalcada.com

Os novos menus podem agora ser harmonizados com infusões e chás a frio (40,00 euros por pessoa), com sete momentos preparados pelo sommelier do Largo do Paço, David Teixeira, totalmente à base de ervas do Douro, colhidas na Serra de Montemuro.