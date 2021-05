Do lado do restaurante Selllva, está tudo a postos. Zebras, Leoas, Suricatas e Hienas disputam o melhor lugar na longa fila para chegar à porta do espaço mais selvático da cidade. Após uma pausa de um ano, o Jamaica vai voltar a brilhar e escolheu o restaurante da Mouzinho da Silveira, em Lisboa, para passar uma temporada.

De quarta a sábado, das 18h30 às 22h30, ao fim do dia, um DJ da mítica discoteca de Lisboa vai comandar a playlist com os êxitos dos anos de 1980 e 1990. Bonjovi, Doors, Queen, George Michael, U2, Xutos e Pontapés e Madonna vão animar a selva urbana e preparar a pista para os cinco minutos de fama de qualquer espécie mais arrojada, que se queira bambolear para esquecer o stress do dia a dia.

Selllva Rua Mouzinho da Silveira, nº 32, Lisboa Contactos: tel. 215 998 814; e-mail ola@selllva.pt

Para acompanhar o ritmo, nada como escolher a companhia do King Kong, Shere Kan, Rei Juliano ou Scar, que saltam à vista na carta de bebidas.