É com vista sobre o Douro que são servidos os petiscos na Casa de Pasto da Palmeira

Na Casa de Pasto da Palmeira, situada em plena Foz do Douro, com vista para o rio, a mesa enche-se de petiscos de partilha, pratos de substância e copo de vinho a acompanhar.

Com a chegada dos dias mais quentes e o desconfinamento a avançar, a Casa de Pasto da Palmeira preparou uma nova carta inspirada nas cores e sabores da época.

Na secção das “Frias, quentes e boas”, de entre as novidades destacam-se a Sopa fria (ou quente, conforme preferir) de alho-francês e raiz forte com mexilhão fumado (5,50 euros), a Salada com Queijo da Ilha, framboesas e vinagrete moreno (6,00 euros) e os Espargos, ervilhas de quebrar em tempura, sal de lima-limão e mayo (6,50 euros).

Espargos, ervilhas de quebrar em tempura, sal de lima-limão. créditos: Casa de Pasto da Palmeira

Já nos “Pratinhos” o destaque vai para o Bife de atum fresco com salada de feijão branco e citrinos (12,00 euros), o Cevadotto de tomates frescos, secos e assados e migalhas crocantes (8,50 euros), e os Ovos à Rui versão 457x103 com linguiça fresca do Bolhão (9,00 euros).

Os doces também reservam algumas surpresas, nomeadamente os Morangos, ovos moles e terrina de suspiros, nata e manjericão (6,00 euros) e a Mousse de chocolate e gelado de flor de sal (6,00 euros), que envolve uma experiência doce, salgada, gelada e crocante.

Casa de Pasto da Palmeira Rua do Passeio Alegre, nº 450, Porto Contacto: Tel. 911 074 336

Além das novidades da Carta, a Casa de Pasto da Palmeira conta também agora com um Menu de Brunch, ao fim de semana, onde os comensais encontram, entre outras sugestões, Tosta de espargos com ovos escalfados e Molho Holandês, Tomatada com ovos (“Shakshuka Portuguesa”), Linguiça do Bolhão e pão torrado, Iogurte Grego, Granola de frutos secos e fruta e ainda French Toast aka Rabanada, com morangos, crème fraîche e mel.