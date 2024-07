Para começar, esta carta de verão propõe uma variedade de entradas com sabores como a Tuna cracker (12€) – duas unidades de uma bolacha de arroz com tártaro “clássico” de atum –, a Panipuri de sapateira (9,5€) – duas unidades de recheio de sapateira com guacamole e manga – e, ainda, a Paratha (12,5€), salmão e abacate marinados em paratha com molho iogurte.

Nos pratos principais, destacam-se o Gyu beef (27,5 €) – novilho grelhado com demishoyu, batatas fritas, enoki e ovo de codorniz – e a Katsu sando (9,5€), sandes japonesa com panado de porco, salada coleslaw e batatas fritas.

Na grelha japonesa, há a lula grelhada na robata com molho de miso e laranja (22,5€).

Na secção Gunkan, as novidades incluem o prato À Brás (7€) com robalo, pancetta, gema curada e batata palha e, também, a Tuna pesto (9€) com atum, vieira e pesto de rúcula.

O Izanagi localiza-se nas Docas de Santo Amaro, Armazém 0, em Lisboa.