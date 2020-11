Em comunicado na rede social Instagram, a equipa do restaurante instalado no Belém Hotel & Spa, deixa nota do encerramento do Feitoria até 30 de novembro, embora não descarte a possibilidade de estender para lá da data apontada a decisão de manter de portas fechadas aquele estabelecimento.

“Devido ao agravamento das medidas tomadas no estado de emergência e da situação de alerta global provocada pela pandemia de COVID-19, comunicamos que o Restaurante Feitoria encerrará a partir de amanhã [11 de novembro] até 30 de novembro. De acordo com a evolução da situação poderemos reavaliar a data de abertura. Esperamos voltar muito em breve”.

A comandar a cozinha do Feitoria está João Rodrigues que, em 2012 conquistou uma estrela Michelin para o restaurante inaugurado três anos antes. Estrela Michelin confirmada consecutivamente até à presente data.

João Rodrigues formou-se em cozinha e pastelaria na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa com 21 anos. Mais tarde entra para o curso de Produção Alimentar na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril. Entre outros restaurantes passou no Bica do Sapato, Varanda (Hotel Ritz Four Seasons), Pragma (Casino Lisboa). Em 2007 ganhou o concurso “Chefe Cozinheiro do Ano”.