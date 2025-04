“Da entrada à sobremesa, todos os pratos do 'jantar sensorial' serão confecionados com ingredientes frescos e técnicas sofisticadas”, adianta a entidade promotora do evento a 17 de abril, o Hotel Innside by Meliá Braga Centro. O primeiro prato, assinado pelo chef Paulo Vieira, do Hotel de Ville de Crissier, localizado na Suíça, inclui Robalo do mar com cenoura e ervilha.

Seguir-se-á, como prato de peixe, o Lombo de bacalhau fresco envolto em algas com espargo verde perfumado ao curry, criado pelo chef César Veloso, do próprio hotel. Como corta sabores, será servida uma seleção de diferentes texturas de limão, manjericão e opaline branca de limão caviar.

Para prato de carne, o chef Bruno Rodrigues, do restaurante Concerto, situado em Vila do Conde, propõe um Magret de pato com gratin dauphinoise, cenoura e laranja.

Por fim, o chef executivo de pastelaria do WOW, Hélder Pereira Fernandes, irá confecionar uma sobremesa especial, que combinará lichia, diferentes texturas de framboesa e uma mousse de hortelã com lima kafir.

O jantar orça os 75€ por pessoa, valor que inclui a harmonização vínica.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 253 200 200.