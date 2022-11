Porto tem um novo espaço para saborear vinhos portugueses a copo e participar em provas temáticas

O novo espaço do Alibi by YoursPorto, “que integra um wine bar e uma garrafeira, pretende afirmar-se como um local de referência para todos aqueles que queiram descobrir o melhor que cada região do país tem para oferecer em termos vínicos”, sublinha a marca. Para tal, conta com a colaboração de Pedro Pizarro, como responsável e consultor vínico residente, e de Pedro Costa, agora consultor e curador vínico, depois de uma experiência de 25 anos ao leme da Garrafeira do Jofre, na Maia.

“Queremos que este seja um espaço de experimentação, onde as pessoas possam provar vinhos portugueses um pouco mais exclusivos, que, geralmente, não consomem no seu dia a dia”, explica Miguel Matos, proprietário do restaurante. “Para isso, disponibilizamos várias referências a copo e ainda um conjunto de provas temáticas em torno de diferentes regiões e de diferentes tipos de vinhos. A tudo isto temos associado um serviço de aconselhamento personalizado, de forma a que os clientes tenham a oportunidade de conhecer e experimentar diversas propostas e, assim, identificar aquelas que vão mais ao encontro do seu perfil”, acrescenta.

Alibi by YoursPorto

Dando primazia aos vinhos nacionais, o Alibi The Wine Spot conta na sua carta com mais de 150 referências, de várias regiões do país, havendo também lugar para propostas de vinhos provenientes de países como Itália, França ou Alemanha. Todas as referências estão disponíveis em garrafa ou a copo, com a possibilidade de os clientes levarem também o vinho para casa, a preço de garrafeira.

No que diz respeito às provas temáticas, a carta integra, neste momento, sete propostas distintas (a partir dos 25 euros/pessoa): quatro que convidam à descoberta dos vinhos fortificados e três dedicadas aos vinhos tranquilos e às especificidades de cada região. Uma vez por mês, o Alibi Wine Spot organiza também provas comentadas, com a presença de produtores convidados, onde qualquer pessoa pode participar de forma gratuita.

Alibi by YoursPorto Rua dos Caldeireiros, n.º 135, Porto Contactos: tel. 917 188 402; e-mail alibi@yoursporto.com

Para acompanhar todos estes vinhos, o wine bar apresenta uma carta própria de petiscos, onde se pode encontrar sugestões diversas como tábua de queijo da serra e presunto bísaro laminado, salada de polvo, ceviche de robalo, vieiras glaceadas ou amêijoas à Bulhão Pato, entre outros.