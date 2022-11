A partir de agora, famílias, casais e grupos de amigos que sejam residentes na zona de Lisboa (Alvalade, Alta de Lisboa, Amoreiras, Areeiro, Avenida Novas, Bairro Azul, Campo de Ourique, Lumiar, Parque das Nações, Parque Eduardo VII) poderão desfrutar de um almoço ou jantar com pratos que vão do Japão a Itália, através de uma encomenda única, usufruindo ainda de promoções nos top sellers de cada conceito.

Food Hall by Grupo SushiCafé junta os Pad Thais, Baos e Pork Ribs do SOI – Asian Street Food, os Makis e Combinados de Sushi e Sashimi do SushiCafé, as Bowls e Hot Boxes do SushiCorner, os Noori Tacos e a Robata do Izanagi, e a Focaccia e a Pizza Diavola do Mano a Mano, tudo na app Glovo, onde é possível, num único pedido de delivery ou take-away, encomendar os favoritos de cada conceito. De acordo com o Grupo SushiCafé “irá haver uma rotatividade nos pratos disponíveis”.

Food Hall by Grupo SushiCafé tem um horário de funcionamento das 12h00 às 22h30 de segunda-feira a domingo, e os pedidos podem ser feitos em exclusivo através da Glovo.