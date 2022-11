No novo restaurante italiano de Lisboa há um bar de Mozzarella

Obicà, ou “aqui está” em napolitano, oferece uma carta centrada em produtos certificados italianos provenientes de zonas com designação de origem protegida, com a degustação de pratos e produtos típicos das regiões de Genova, Padua, Florença, Puglia e Campana.

Pioneiros no desenvolvimento do conceito de Mozzarela Bar, o Obicà tem na Mozzarella di Bufala Campana DOP, feita com leite de búfala das planícies de Campana, um dos destaques da carta. Em Lisboa, além de outras especialidades como a Stracciatella ou a Ricotta, há duas novidades: a Burrata Pugliese Affumicata, cremosa e fumada, e o surpreendente Camembert di Bufala DOP.

Outro dos grandes destaques do menu são as Degustazioni, tábuas de degustação que convidam à partilha e a uma viagem pelas tradições de diferentes regiões italianas. Entre as quatro Degustazioni disponíveis está a Mozzarella Bar Experience, uma experiência completa para até oito pessoas que inclui dois tipos de mozzarela, uma seleção de charcutaria, crostino com tomate cherry e manjericão, tomate confitado, alcachofras assadas, pesto de manjericão e focaccia de orégãos.

Obicà

Para quem preferir experimentar algumas das especialidades servidas nas Degustazioni em porções individuais, as secções Piatti Piccoli e Lievitati são uma opção. Além dos dois tipos de Focaccia de fermentação natural, no capítulo das entradas há ainda opções como a Bresaola di Chianina IGP, uma das melhores e mais caras carnes do mundo, o Prosciutto Crudo di Parma Galloni DOP com 24 meses de cura ou os Crochette di Prosciutto Cotto e Parmigiano Regiano DOP.

Com um grande destaque na carta, as Pizzas surgem completamente renovadas, com uma massa mais alta, leve e fofa, resultado do processo de fermentação natural de 48 horas e da utilização da farinha artesanal Molino Paolo Mariani. Funghi Porcini, N’Djuja e Patate e Bufala DOP são três das opções entre as dez disponíveis.

Obicà

Na secção Pasta e Zuppe, o protagonismo recai nos diferentes tipos de massa, preparadas por produtores locais a partir das melhores variedades de trigo duro italiano – todas as formas são desenhadas em bronze e secas com o método tradicional Cirillo. Aqui, sobressaem o Tagliolini al Funghi Porcini e Salsiccia (com Ragú de Cogumelos Porcini e Salsicha), o Tagliolini al Tartufo (com Trufa Negra) e o tradicional Cacio e Pepe (com Pecorino Romano DOP 17 e Pimenta com Crusco di Senise IGP). Já os Gnocchi di Patate são feitos na cozinha do Obicà e servidos com Fondue di Camembert di Bufala, Gorgonzola DOP, Pera caramelizada e Nozes.

Obicà

Entre sugestões de carne, peixe e vegetarianas, há ainda Secondi para todos os gostos. É o caso da Tagliata di Manzo, da Cottoleta a la Milanese, do Branzino Scottato ou da Parmigiana di Melanzane. Para uma refeição mais leve, pode também optar-se por uma das seis Insalate, incluindo três opções vegetarianas.

Para finalizar a refeição, o Obicà sugere, além do Tiramisù, sobremesas como a Torta di Ricotta di Bufala e Marron, o Semifreddo al Torroncino ou o Frangipane Alle Mandorle. Difícil será ficar-se apenas por uma.

A marca Obicà chega a Lisboa com o “leme” entregue ao chef executivo Rodrigo Varela, que irá supervisionar ambos os espaços. Em Lisboa, a cozinha ficará a cargo do chef Luis Minuzzi, especialista em fermentação e pão de massa mãe. Além dos chefs, toda a equipa do Obicà recebeu formação em Itália antes da abertura do restaurante.

Obicà Mozzarela Bar Rua da Escola Politécnica, n.º 90, Lisboa Contactos: tel. 910 407 706

Com um espaço com capacidade para cerca de cem pessoas, o Obicà Lisboa conta ainda com um bar onde será possível beber um aperitivo enquanto aguarda pela mesa. À espera de ser descoberta está uma completa carta de cocktails, vinhos, cervejas e licores italianos, perfeitos para fazer um brinde à verdadeira dolce vita.

A nível internacional, a marca Obicá está presente em mais de 20 cidades, em cinco países: Milão, Florença, Roma e Palermo (Itália), Londres (Reino Unido), Nova Iorque (Estados Unidos da América), Tóquio (Japão), Istambul (Turquia) e Porto e Lisboa (Portugal).