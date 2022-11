Os afetos são os ingredientes principais da “Blind Experience” que acontecerá a 9 de novembro (19h30), no restaurante Blind. “De memórias nos fazemos” é a mais recente obra de Violante Saramago Matos, onde a autora recorda acontecimentos da vida privada com o pai, mas também da vida coletiva. A apresentação do livro acontece na altura em que se comemora o Centenário de José Saramago e representa uma viagem pelas vivências de Violante.

Durante o jantar, preparado pelo chef Vitor Matos, a autora dará a conhecer algumas passagens do livro, partilhando as suas memórias com Saramago, em diferentes fases da vida de ambos.

O jantar literário tem o formato de “Blind Experience”, o que significa que o serviço segue um alinhamento orquestrado, com os vários momentos a serem experienciados ao mesmo tempo por todos os clientes.

Desde a abertura, o restaurante Blind e a “Blind Experience” são uma homenagem à obra “Ensaio Sobre a Cegueira”, de José Saramago, onde todos os sentidos são convocados.

Restaurante Blind Rua de Entreparedes, n.º 40, Porto Contactos: tel. 226 001 580; e-mail info@blind.pt

O menu tem o valor de 155 euros por pessoa e inclui harmonização vínica (o pagamento deverá ser realizado com a reserva). Há 18 lugares disponíveis.