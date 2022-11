Arrebita Alentejo, a festa da gastronomia que vai reunir 20 chefs de topo em Santiago do Cacém

A azáfama do Mercado Municipal de Santiago do Cacém, que funcionará nos moldes habituais, vai dar lugar a uma festa pela tarde e noite fora, inundada de cheiros e sabores, e que junta os produtores e comerciantes residentes ao novo talento da gastronomia alentejana e a nomes consagrados da cozinha portuguesa.

O Arrebita Alentejo arranca no dia 19 de novembro, das 12h30 às 23h00, com alguns dos projetos mais relevantes da nova cena gastronómica alentejana. João Narigueta (Híbrido, Évora), Francesco Ogliari (Tua Madre, Évora), Gonçalo Queiroz (Origens, Évora), Filipe Rebocho (chef ‘nómada’, Évora), Filipe Bilro (Larau, Estremoz), Rúben Trindade Santos (Casa Gadanha, Estremoz), e David Vitorino (Brutos Food and Beer, Santiago do Cacém) vão fazer as delícias dos visitantes do Mercado com os seus pratos.

A eles juntam-se dois nomes da gastronomia tradicional da região, António Nobre e Joaquim Saragga Leal, ambos grandes embaixadores d imenso património cultural alentejano.

A dupla Pão da São, um projeto de pão artesanal de sucesso na região, vai ocupar uma banca que vai fazer crescer água na boca, com muito mais para comer do que delicioso pão com farinha de moleiro. A quadra pede bolo rei e muitas outras iguarias natalícias.

créditos: Goncalo Villaverde

A animação, com teatro de rua e músicos ambulantes durante o dia, é outro prato forte desta primeira edição do Arrebita Alentejo. À noite, apagam-se as luzes, fecham-se as bancas e servem-se vinhos e cocktails.

No domingo, o festival começa às 12h30 e estende-se até às 20h00, com a maior concentração de chefs com estrelas Michelin a cozinhar para o grande público no Alentejo. Todos eles irão servir pratos no Mercado Municipal de Santiago do Cacém.

Vincent Farges (Épur*, Lisboa), Alexandre Silva (Loco*, Lisboa), Gil Fernandes (Fortaleza do Guincho*, Cascais), Luís Brito (A Ver Tavira*, Tavira), Tiago Bonito (Casa da Calçada*, Amarante), João Lopes (Bon Bon*, Carvoeiro) integram o cartaz. A eles juntam-se Miguel Laffan (Palma, Monforte), um dos chefs mais acarinhados da região, e Ana Moura (Lamelas, Porto Corvo) e Nikita Polido (Celmar, Sesimbra), duas das mais talentosas cozinheiras da nova geração.

créditos: Goncalo Villaverde

O pão artesanal vem da Millstone Sourdough, do David Jesus e da Sandra Freitas (Lisboa), que também vão trazer doces da época, bolinhos e bolachas para levar e mimar a família e os amigos.

A encerrar este Arrebita Alentejo vai decorrer um concerto no Mercado.

A iniciativa, que conta com o Apoio Principal do Turismo de Portugal e do Turismo do Alentejo, é uma coprodução da Amuse Bouche e da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.