Pátio das Cardosas, o novo lugar portuense para petiscar ao abrigo de uma fresca sombra

As portas do portuense restaurante Astória abriram-se este mês de julho para a emblemática Praça das Cardosas, com a concretização do Pátio das Cardosas Terrace & Lounge, espaço ao ar livre que combina esplanada e lounge. O projeto reforça a oferta do restaurante com novas propostas gastronómicas e um acréscimo de cerca de cem lugares no exterior.

Ao clássico Menu Executivo (almoço de segunda a sexta), novo “Brunch & Bubbles” (sábados e domingos) e Carta de Jantar (todos os dias), junta-se um menu composto por propostas mais leves e descontraídas que acompanham as variadas sugestões de cocktails e vinho a copo.

créditos: Pátio das Cardosas

Entre os destaques estão os petiscos portugueses para partilhar que incluem Ostras de Aveiro ao natural, Gambas à guilho, Costelinha de porco barbecue ou Petinga frita com coulis de pimento vermelho e broa. Há também tábuas de queijos e enchidos DOP, saladas frias e quentes e uma lista de sanduíches, onde não faltam os tradicionais Club Sandwish, Prego em bolo do caco ou Hambúrguer, e opções vegan com Bagel de beterraba e Salada de rúcula e burrata. Espaço ainda para sobremesas.

Para dar ritmo às tardes de verão, há programação especial com DJ Set e campanhas promocionais flash para aproveitar. No Pátio das Cardosas o fim de semana começa à quinta, com sessões “After Work”, abrindo caminho um “Weekends Warm Up”, à sexta-feira. Ao sábado há “Cardosas Beats” e ao domingo um “Holy DJ Set/Live Act” com alguns dos nomes mais conhecidos da cidade.

Pátio das Cardosas

Palácio das Cardosas Praça da Liberdade, nº 25, Porto Contactos: tel. 220 035 639; e-mail restaurante.astoria@ihg.com

O Pátio das Cardosas Terrace & Lounge não requer apresentação de certificado digital de vacinação e/ou teste negativo à COVID-19. É recomendada a reserva antecipada para garantia de mesa através do WhatsApp (928 500 660), do 22 003 5639 ou do site