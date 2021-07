O brunch de domingo no restaurante Garden Terrace inclui peixes, risoto e noodles

Este ano, o brunch do Dolce By Wyndham Campo Real Lisboa será degustado no restaurante Garden Terrace, espaço ao ar livre, com vista para o campo de golfe e para as serras do Socorro e Archeira. Aos domingos, e a 30 minutos da capital, o brunch foi pensado para toda a família.

A ementa contempla sabores tradicionais da gastronomia portuguesa, carnes frias, queijos, doces caseiros, pratos quentes, saladas e outras iguarias preparadas no momento. O convite é para desfrutar e relaxar em contacto com a natureza e sentir o aroma da Fideuà (prato semelhante à Paell) de peixes do Atlântico, do Risotto de vitela com cogumelos selvagens ou dos Noodles de legumes teriyaki.

Restaurante Garden Terrace. créditos: Dolce By Wyndham Campo Real Lisboa

O chefe de cozinha Rui Fernandes elaborou um menu com muitos mais deleites: uma seleção de padaria e pastelaria, queijos e enchidos, saladas simples e compostas, assim como os clássicos ovos, bacon e salsicha, e até um creme de abóbora com azeitona para quem é fã de sopas. Os ingredientes da ementa vão mudando para incluir os produtos da época e que estão disponíveis no mercado local. As bebidas são à discrição e incluem sumos, refrigerantes, cerveja, vinho branco ou tinto, águas minerais, café e chá.

Seleção de sobremesas. créditos: Dolce By Wyndham Campo Real Lisboa

Nas sobremesas, as opções são variadas, do Semifrio e Mousse de dois chocolates, ao Arroz-doce cremoso com coli de manga ou o Mini pão de ló do painho.

Como lembram os smarties espalhados pela zona dos doces, o brunch do Dolce By Wyndham Campo Real Lisboa inclui uma opção também para as crianças, com Cheeseburger, Pizza de fiambre e queijo, Esparguete à bolonhesa, pipocas e gelado para se deliciarem.

Restaurante Garden Terrace Dolce By Wyndham Campo Real Lisboa Rua do Campo, Turcifal, Torres Vedras Contacto: tel. 261 960 900

A partir de sábado, dia 17 de julho, há animação ao vivo com DJ. O hotel conta também com uma sala de animação infantil e monitores que podem cuidar das crianças enquanto os pais se mantêm à mesa.

O “Lazy Sunday, Flying Brunch” decorre aos domingos, das 12h00 às 16h00, e orça os 35 euros adultos, 17,5 euros crianças dos 7 aos 12 anos. Grátis até aos 6 anos.