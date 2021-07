A partir de agora, além de disponibilizar saladas, tostas abertas e wraps (que continuam disponíveis sempre das 11h00 às 19h00), o maat Café apresenta deliciosos almoços. Há opções para todos os gostos, do Ravioli de ricotta, espinafres e nozes, molho de tomate e manjericão ao Risotto de cogumelos, creme de trufa e redução de Vinho do Porto.

O peixe está representado no Bacalhau à Brás com texturas de azeitona, pó, pickle e crocante. Quem prefere os pratos de carne tem à sua disposição o Entrecôte Txogitxu do País Basco (200 g) na frigideira com ovo a cavalo e batata frita ou o Hambúrguer maat com carne 100% Black Angus (150 g), cogumelos, bacon crocante, queijo cheddar e molho hoisin.

Maat Café Avenida Brasília, Lisboa Contactos: tel. 910 583 759

Recorde-se que ao fim de semana, o maat Café continua a servir o brunch, que inclui iguarias como croissants, iogurte grego com fruta, mel e granola, brownie de chocolate, ovos (mexidos, Benedict ou escalfados), tosta de salmão, panquecas e Bao.