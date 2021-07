De Lisboa a Cascais, há 10 esplanadas que não pode perder

Sophia

O mais recente conceito do Grupo Capricciosa dedica-se à tradição e reinvenção da cozinha italiana. No Sophia recordam-se os almoços de família em casa de uma avó cheia de vida, onde tudo é para partilhar à mesa. O Sophia apresenta um livro de receitas italianas adaptadas aos dias de hoje, frescas, naturais e saudáveis, com muitos vegetais, mas também com peixe e carne.

Praça Dom Luis I, nº 34 - Loja 9, Lisboa

créditos: Bruno Calado

Capricciosa

Sem olhar a idades, a Capricciosa é uma boa escolha para os amantes da cozinha italiana. Além do conceito, os quatro restaurantes a operar entre Lisboa e Cascais têm um aliado comum: a vista de cortar a respiração. As esplanadas confortáveis e espaçosas em frente ao rio, ou ao mar, e com um novo espaço dedicado aos mais novos na Capricciosa do Parque das Nações, combinam com as diferentes escolhas da carta, que aposta em ingredientes tradicionais italianos. Pizzas artesanais, saborosas massas e clássicos como pão de alho, burrata ou rotolini, são especialidades da casa. No caso de Carcavelos e Cascais, as localizações frente à praia convidam a um mergulho antes de se sentar à mesa.

Doca de Santo Amaro – Armazém 8,

Lisboa Passeio das Tágides, Lt 2.26.01, Parque das Nações, Lisboa

Avenida Marginal, Praia de Carcavelos – Sector Nascente, Carcavelos

Alameda da Duquesa de Palmela, Praia da Duquesa, Cascais

créditos: Bruno Calado

Doca de Santo

Situado na Doca de Santo Amaro, foi o primeiro restaurante a abrir portas nas Docas de Lisboa, há 26 anos. Considerado um "oásis na cidade", o Doca de Santo é o local ideal para um almoço em família ou um fim de tarde na companhia de amigos. A carta é para todos os gostos e inclui saladas, petiscos e os clássicos da casa como o Prego 1985, que podem ser saboreados na ampla e agradável esplanada com uma vista maravilhosa sobre o Tejo.

Armazém CP, Doca de Santo Amaro

créditos: manuelmanso

Lat.a

O restaurante latino-americano do Grupo Capricciosa, vizinho de cima do já bem conhecido Doca de Santo, em Lisboa, é para quem tem lata suficiente para desafiar o convencional e viver o melhor da vida. As influências gastronómicas do Lat.a destacam os pratos mais típicos da América Latina, guiando cada visitante numa autêntica viagem de sabores. De quarta-feira a sábado, é possível arriscar um pezinho de dança e deixar-se envolver pelo ambiente latino ao som do artista pernambucano Dinho Zamorano e a sua Roda de Samba.

Armazém CP Doca de Santo Amaro, Lisboa

créditos: Bruno Calado

Selllva

Localizado no centro de Lisboa, a escassos metros da Avenida da Liberdade, o restaurante Selllva possui uma esplanada com 16 lugares, ponto de encontro para quem quer fugir do stress do dia a dia e partilhar momentos calmos e animados.

Também neste cenário se pode viajar até aos destinos mais exóticos do mundo sem sair do País, com opções para brunch, almoço, jantar e até pequenos-almoços fora de horas.

Rua Mouzinho da Silveira, nº 32

créditos: Bruno Calado

Popolo

Situado em plena Avenida 24 de Julho, em Lisboa, o restaurante Popolo rege-se pela ideia de comfort food, juntando à mesa os conceitos de hamburgueria e pizzaria. Nos dias de verão, a vasta esplanada torna-se no cenário perfeito para relaxar e apreciar um dos apelativos pratos da carta. O ambiente, dentro ou fora de portas, é sempre muito animado e descontraído.

Avenida 24 de Julho, nº 50, 50F

créditos: Bruno Calado

Irish & Co.

Inspirado no estilo boémio dos pubs irlandeses, o Irish & Co. é um sports bar com história feita na cidade de Lisboa. Com várias televisões sempre sintonizadas nos canais desportivos, uma ampla esplanada com vista para o rio e confortáveis varandas onde se pode sentar a beber uma cerveja artesanal ou um café e comer um hambúrguer na companhia dos amigos.