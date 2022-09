No que respeita às novidades, entram no menu renovado do JNcQUOI Ásia pratos como Ostras do Algarve, molho ponzu e lima caviar, Tataki de salmão braseado e molho de karashi su miso, Tataki de atum braseado, óleo de sésamo, molho tsuyu e daikon e Tártaro de Akami, limão, azeite de trufa, caviar e crocantes de wonton, entre outras. Sugestões desenvolvidas pela equipa liderada por António Bóia, Chef Executivo do JNcQUOI Ásia.

Além das novidades, continua a ser possível encontrar os favoritos do restaurante, tais como, Usuzukuri de Lírio, Tataki Camarão Tigre e Negitoro, mas com uma nova apresentação. O mesmo acontece com os Tatakis agora servidos em wooden boxes que permitem desfrutar de uma experiência mais tradicional.

JNcQUOI Asia Avenida da Liberdade, nº 144, Lisboa Horário do brunch: 12h00 às 17h00 Contactos: tel. 210 513 000; e-mail bookatable@jncquoiasia.com

O novo menu de sushi do JNcQUOI Ásia está disponível ao almoço e jantar, entre as 12h00 e as 24h00.