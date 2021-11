Os sítios que não pode perder para aproveitar ao máximo a Black Friday Gastronómica

Como não só de descontos em roupa ou tecnologia vive o Homem também os restaurantes decidiram aderir à Black Friday. E nada melhor que terminar ou começar o dia de compras com uma bela refeição num espaço de eleição com um desconto ainda melhor, correto? As opções são variadas e para todos os gostos, desde sushi a carnes maturadas até aos vinhos.

Com um ambiente pequeno e acolhedor à justa medida, na rua Jacinta Marto, em Lisboa, o Kapitan Ramen Bistro, das amigas e empresárias, Angela Chen Cheng e Yukun Zhang, explora uma ementa dedicada aos tesouros gastronomia e cultura nipónica, para trazer a verdadeira sopa japonesa à cidade. A receita do ramen preparado no Kapitan veio diretamente da origem, em Yokohama, no Japão, onde a dupla fez curso e se especializou no preparo da iguaria. Por lá, entre os dias 26 e 28, a proposta é na escolha de um ramen, ganhar uma dose de gyoza de mesmo sabor. Pode ser o Tonkotsu de porco (13,15 euros), acompanhado de gyoza de porco, o KaPaitan de frango (12,90 euros) com gyoza de frango ou o Tempeh Vegan Ramen (12,90 euros) com a gyoza veggie.

Morada: Rua Jacinta Marto, nº 1 A, Lisboa

Contactos: 213 520 273

O Sushíssimo, situado no centro da vila de Cascais, surpreende os paladares com a frescura e o sabor único de pratos que vão bem além do sushi, sugerindo uma viagem pela gastronomia do país asiático. E para a data, o restaurante apresenta o #BlackSushíssimo com opções como o Omakase (20,00 euros, antes 26,00 euros) que combina uma seleção de 20 sushis e sashimis, do dia, variados à escolha do chefe. É também a oportunidade de provar o Yaki Udon (10,00 euros, antes 16,00 euros), uma massa de arroz salteada com vegetais e frutos do mar com acabamento de molho yakiniku.

Morada: Rua Alexandre Herculano, nº 11, Cascais

Contactos take away/Delivery: 214 834 210 964 727 540

Com pratos inspirados nas origens da cozinha tradicional portuguesa e especialidades da comida mediterrânica, a TaskaLusa oferece 15% do valor da refeição em produtos da loja gourmet do espaço, localizado no Estoril. Produtos 100% naturais e de origem portuguesa, como o mel e as compotas, produzidos na Quinta do Freixo, no Algarve, as amêndoas torradas e a manteiga de amêndoa, do Nutural Algarve, ou ainda a aguardente de medronho, do Garrobo Algarve, ou a aguardente de figo, também da Quinta do Freixo. Delícias como as Bochechas de porco ibérico guisadas com migas de espargos verdes (14,00 euros), podem ser encontradas na ementa que apresenta uma fusão entre os sabores da cozinha lusa e mediterrânea com os sabores exóticos e picantes.

Morada: Rua Biarritz, nº 3, Loja E, Estoril

Contactos: 937 045 890/taskalusaestoril@gmail.com

Do grupo Honorato, o Kantō Fusion Food, mais recente espaço da rede, tem o nome inspirado na maior região do Japão e uma cozinha que mescla a street food em ascensão no velho continente com clássicos nipónicos com os combinados para partilhar. E entre sexta-feira e domingo, o restaurante oferece uma garrafa de vinho da casa, branco ou tinto, na compra de um Combinado Tradicional (45,00 euros) com 52 peças, que inclui 30 peças de sashimis, 14 de niguiris e seis hosomakis.

Morada: Estrada da Luz, nº 161 A, Lisboa

Contactos: 218 237 058/ 912 441 443

Já o Nozomi Sushi Bar, localizado em uma zona privilegiada de Alcântara, traz a fusão da boa comida e excelentes cocktails, num ambiente agradável e acolhedor, vai fazer 40% desconto no combinado Osaka (41,34 euros, antes 68,9 euros) que conta com 46 peças entre elas sashimis, uramakis e hosomaki. Aqui ainda é oferecido o vinho da casa e churros.

Morada: Rua Luis de Camões, nº 86, Alcântara, Lisboa

Contactos: 216 036 599/932 379 114

O Rota 94, steakhouse localizada em São Marcos, e o Djunn Steakhouse, também famoso pelas suas carnes maturadas, em Odivelas, oferecem, no dia 26 de novembro, uma garrafa de vinho alentejano na compra do famoso Tomahawk (68,00 euros), acompanhado por arroz, feijão, puré de batata trufado e salada de mozzarela de búfala. Este é um corte de carne, que pode chegar aos 30 centímetros, retirado da parte dianteira do lombo do boi, ainda com o osso da costela, normalmente. Nestes dois espaços pode ainda aproveitar entre quarta e sexta-feira a imperial a 1,00 euros, das 16h00 às 18h30. Uma ótima opção para meter a conversa em dia e aproveitar o desconto.

Rota 94

Morada: Alto da Bela vista, Armazém 16, São Marcos

Contactos: 215 864 755/910 314 235

Djunn Steakhouse

Morada: Rua General Alves Roçadas, Odivelas

Contactos: 925137875/218218919

Se preferir outros ambientes também a hamburgueria The Boss, em Carcavelos, e a famosa sushi house, Honorato Sushi, em Lisboa, vão oferecer aos clientes entre sexta e domingo a imperial a 1,00 euro entre às 15h30 e 18h30, no The Boss, e às 16h00 e 18h30, no Honorato Sushi.

The Boss

Morada: Rua de Itália, nº 1, Carcavelos

Contactos: 211 645 014/910 399 851

Honorato Sushi

Morada: Rua de Pedrouços, nº 129, Belém, Portugal

Contactos: 213 010 654/913 155 873

créditos: Honorato

Na Rua da Alemanha, em Carcavelos, o Sensei Lounge, conta com ambiente intimista, uma agradável esplanada que atrai clientes fiéis. O restaurante japonês apresenta um dos maiores descontos num clássico combinado de 50 peças (47 euros, antes 100,40 euros) entre sushis, hot rolls, ceviche e sashimis que recebe ainda uma garrafa de vinho de oferta e churros de sobremesa. Esta promoção só está disponível por take away entre os dias 24 e 28 de novembro.

Morada: Rua da Alemanha, nº 277, Carcavelos

Contactos: 216 052 672/912 231 932

Em Belas, o Cotorinho, famoso pelas suas francesinhas tradicionais, oferece, durante o dia 26 de novembro, 50% de desconto em todas as francesinhas, especialidade da casa. Pode provar desde a famosa Francesinha à Vila Real (6,50 euros, antes 13,00 euros), feita com bife da vazia, até à Francesinha Vegetariana (5,00 euros, antes 10,00 euros), com proteína de grão de bico e espinafres.

Morada: Rua Falcão Rodrigues, nº 18, Belas

Contactos: 915 592 412

No Coal, a mais recente steakhouse da Rua Amarela, aposta na carne de qualidade como protagonista da sua ementa, mas acima de tudo no carvão, que também inspira o nome que vem de charcoal, vai oferecer a sobremesa a quem experimentar o novo menu de almoço, com preços acessíveis. Tem opções desde o Magret de pato com molho de tangerina e arroz de lima (12,00 euros) ao Hambúrguer grego de borrego com queijo Feta e batata chip para acompanhar (12,00 euros). Basta, entre os dias 26 e 28 de novembro, ao pedir a refeição pedir também para usufruir do desconto da Black Friday.

Morada: Rua Afonso Sanches, nº 54, Cascais

Contactos: 212 462 895/info@coalcascais.pt

Também pode seguir na Rua Amarela, em Cascais, e aproveitar as ofertas do famoso La Contessa – Carpaccio House, o espaço conhecido pelos seus ingredientes frescos, vai oferecer durante a sexta-feira, dia 26, carpaccios em dose dupla. Exclusivo para os carpaccios de carne, sempre que pedir uma das especialidades da casa ganha uma oferta de um carpaccio à escolha apesar de menor em tamanho. Entre as opções, encontra-se o Novilho “La Contessa” (9,90 euros), um carpaccio preparado da forma clássica com carne de novilho, salada, alcaparras, parmesão e molho de mostarda.

Morada: Rua Alexandre Herculano, nº 95, Cascais

Contactos: 914 574 446/carpacciohouse@gmail.com

Se depois de jantar ainda lhe apetecer aproveitar mais algum desconto saiba que no Moules & Gin, em Cascais, pode encontrar o gin premium pelo valor do gin da semana entre os dias 24 e 28 de novembro. Neste espaço que convida a excelentes momentos de convívio entre amigos e família, e onde voltar é uma certeza, os clientes têm à disposição mais de 20 variedades da bebida, entre eles o Martin Miller´s, Gin Vine, Gin Mare, Gin Self, Monkey 47, Bulldog, Brockmans, Nr.3, Ophir ou Sharish, entre outros. Além de todas as semanas existirem novidades, são eleitos os Gins da semana.

Morada: Rua Nova da Alfarrobeira, nº 14, Cascais

Contactos: 214 867 604