O Brunch do Akla Restaurant tem apresentado diversos temas e sabores. Desta vez, pode aplicar-se o lema, “se não vai até Paris, Paris vem até si”. Desta forma, a 28 de novembro, entre as 11h30 às 15h00, é tempo de fazer uma viagem pela gastronomia da Cidade Luz sem sair de Lisboa.

“Eu não sou do tipo que divide um crepe. Eu preciso do crepe inteiro”, já dizia a Emily e o restaurante do InterContinental Lisbon concorda. É, por isso, que este menu especial inclui uma variedade de Crepes Doces e Salgados, onde poderá acrescentar Nutella, Xarope de Ácer, Chocolate, Ovo, Queijo, Cogumelos, Ricotta, entre outros.

E, se havia iguaria francesa que a protagonista tanto adorava, era o famoso Pain au chocolat, que também marcará presença neste "Brunch Parisiense". Ao já conhecido menu, juntam-se também o Croque monsieur/madame, Croissants, Macarrons, Mini élcairs, Chouquettes e Caffe ou Chocolat viennois.

Neste dia dedicado a Paris, a carta do Akla Restaurant promete aquecer corações e reconfortar o estômago. Este Brunch digno de “Emily in Paris” estará disponível por 29,00 euros por pessoa, com estacionamento incluído e as reservas podem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou pelo e-mail lisha.reception@ihg.com