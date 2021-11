Um brunch de fim de semana é ótimo. Com vista para um jardim tropical leva-nos ao céu

O chefe de cozinha António Alexandre preparou um buffet especial para um brunch de outono e inverno que não se fica pelos clássicos desta refeição. Assim, sempre ao fim de semana (das 12h00 às 15h30), o restaurante Citrus Grill, leva à mesa pratos quentes e frios numa grande variedade de opções, dos iogurtes, sementes e granola, à tábua de queijos, tostas e frutos secos, charcutaria, tomatada e tostas, salmão fumado com molhos e condimentos, cogumelos recheados com curgete, queijo e espargos, creme de cogumelos e castanhas com tomilho e nata azeda, empadas veganas de batata-doce, pernil de porco fumado e assado com molho de cerveja.

A finalizar a refeição, há deliciosas sobremesas, nas quais não falta, entre outras, o brulé de abóbora, cheesecake com doce de tomate, tarde de framboesas, estação das panquecas, mousse de chocolate “after eight”, pannacotta vegan com frutos vermelhos, fonte de chocolate com espetadas de frutas da época.

Depois do brunch fica o convite para uma caminhada pelo jardim do hotel ao redor da piscina. Um verdadeiro oásis na cidade.

Restaurante Citrus Grill

Avenida dos Combatentes, nº 45, Lisboa Contacto: tel. 217 234 550

O brunch de fim de semana do Citrus Grill, do Lisbon Marriott hotel, orça os 30,00 euros por pessoa. Pacote de bebidas (água, sumo detox, vinho tinto e branco) fica nos 8,00 euros por pessoa. Crianças até quatro anos é gratuito e até aos dez anos com 50% de desconto. O welcome-drink com espumante está incluído.