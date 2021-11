Restaurante Astória estreia jantar vínico com néctares de uma casa duriense bicentenária

O reencontro com a gastronomia e o vinho está reservado para o dia 25 de novembro naquele que permanece como um refúgio no coração da Baixa do Porto, o restaurante Astória. O convite para a prova dos vinhos selecionados da Real Companhia Velha estende-se à mesa com a degustação de pratos exclusivos, propostos pelo novo chefe executivo, Tiago Sales.

A experiência prolonga-se por cinco pratos e cinco vinhos, conduzida pelo enólogo e anfitrião da noite Pedro Silva Reis, que irá partilhar, na primeira pessoa, as histórias e curiosidades que compõem os vinhos produzidos nas propriedades da família.

E porque este é um jantar para celebrar, os primeiros momentos iniciam-se com um Espumante RCV, a acompanhar os canapés de influência mediterrânica, como Ajo Blanco e o Taco de camarão, abacate e tomate desidratado. Aberto o apetite, segue-se a entrada com Cavala semi-curada, couscous de couve-flor, puré de couve-flor e pickle de pepino, harmonizada com o primeiro Alvarinho produzido no Douro, mais concretamente, na Quinta de Cidrô, que se tem afirmado como o palco de experimentações vitivinícolas para toda a região.

créditos: InterContinental Porto – Palácio das Cardosas

Para os pratos principais, a primeira escolha permanece sobre os sabores da costa portuguesa com uma Corvina com puré de aipo, berbigão, molho de bivalves e agrião, numa harmonização com um monocasta de Touriga Nacional, também desenhado pela terroir da Quinta de Cidrô. Na carne, o chefe Tiago Sales apresenta uma Cabidela de frango com supremo de frango cozinhado a vapor, que será envolvido pelo ex-líbris dos vinhos da Real Companhia Velha, o Carvalhas Vinhas Velhas.

A experiência não termina sem a prova do prato doce da ocasião: Flôr de laranjeira, mel e bolacha, ao bom ritmo de um Porto Colheita 1980 (ou mais recente).

Com o início apontado para as 20h00, o Jantar Vínico no Astória tem o valor de 85,00 euros por pessoa (com a seleção de vinhos incluída).

A reserva é recomendada através do telefone 220 035 600.