Disponível nas plataformas UberEats e Glovo, a Nova Peixaria conta com um site próprio de encomendas onde os interessados podem “obter nos seus primeiros pedidos 20% de desconto no serviço de take away e 10,00 euros em delivery”, informa a equipa do restaurante em comunicado.

A Nova Peixaria destaca da sua ementa as Paellas, “resposta para quem tem saudades de dar um pulinho a Espanha. Estão disponíveis em três combinações: Marisco, Negra com choco e Mista”.

Nova Peixaria Alameda dos Oceanos Ed. Lisboa, Lote 2.11.01, Lisboa Contactos: Tel. 218 942 169; e-mail info@novapeixaria.pt

Alguns dos pratos como a Sopa de peixe, Burger de camarão e cogumelos, Prego de atum e Queijo de cabra, Bife da vazia na tábua, Veggie bowl e Veggie burger, merecem igualmente referência numa carta para delivery com algumas dezenas de referências.