O “Dining in the Dark”, experiência gastronómica organizada pela Fever, plataforma de entretenimento, já tem regresso marcado: a partir de maio e ao longo de junho, os espaços Panorama Restaurante, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa (todas as quintas, até 17 de junho), Varanda Azul, em Lisboa (a partir de 18 de maio, todas as terças, até 17 de junho), e o éLeBê Entreparedes, no Porto (todas as quintas até 27 de maio), recebem esta iniciativa sensorial que leva o conceito de jantar fora a uma nova dimensão.

Os jantares de olhos vendados, com a duração de uma hora e meia, decorrerão “num ambiente intimista à luz das velas, com uma ementa surpresa”, adianta a Fever.

“Os participantes podem escolher entre três tipos de ementas – vegetariana (verde), peixe (azul) ou carne (vermelha), e que incluem uma entrada, prato principal e sobremesa. De olhos vendados, o objetivo é proporcionar uma refeição diferente, onde o paladar e o olfato assumem o controlo”, informa-nos a Fever.

Os bilhetes já estão disponíveis no site e app da Fever, e poderão ser adquiridos pelo valor de 28 euros por participante, no restaurante éLeBê Entreparedes, no Porto, e 30 euros por pessoa no Panorama Restaurante, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, e no Varanda Azul, com duas sessões disponíveis, às 19h00 e às 21h00.