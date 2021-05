A experiência gastronómica no Bovino Steakhouse começa no bar onde os cocktails de assinatura com e sem álcool, compostos por ingredientes doces e salgados, levam a uma explosão de sabores deliciosa.

Depois de percorrido o bar, o próximo passo no restaurante instalado na Quinta do Lago, faz-se na sala das refeições. Aí, a carta de carnes inclui bife da vazia New York Strip, acém, picanha, costeletas de borrego, Chateaubriand, entre muitas outras peças.

O design do restaurante complementa toda a restante experiência: criado por um dos designers mais aclamados da Europa, Lázaro Rosa-Violán, é composto por mobiliário luxuoso.

Bovino Steakhouse Rua Quinta do Lago, nº 1, Almancil Contactos: tel. 289 007 863; e-mail bovino@quintadolago.com

Com capacidade para iniciativas privadas até 700 pessoas, este espaço acolhe casamentos, encontros corporativos, lançamentos de produtos, celebrações ou outro tipo de atividades.