Verão fresco e com viagem a Itália na nova ementa do restaurante Mano a Mano

Os meses mais quentes do ano inspiram a carta do restaurante Mano a Mano, em Lisboa. Para começar a refeição, a sugestão recai no fritto misto all´Italiana com carapauzinhos, lulas e camarão frito, ou uma impepata di Cozze, mexilhões à moda siciliana.

O sabor a mar do novo risotto marinara, com mexilhão, amêijoa e camarão inspira-se nas praias italianas. Para os fãs de pasta, o spaghetti bottarga e vongole, apresenta-se como uma massa fresca confecionada no momento acompanhada com amêijoas e bottarga.

créditos: Grupo SushiCafé

Para os amantes de carne, o Mano a Mano inclui na ementa a porchetta, barriga de porco cozinhada entre 12 a 14 horas, acompanhada com salada da estação, ou a bistecca alla fiorentina , um t-bone steak assado com alecrim e orégãos, salada de rúcula e tomate.

Não podiam faltar as pizzas, com os produtos italianos e com duas novas opções, a pizza crudo e parma com orégãos, mozzarella fior di latte e presunto de Parma, e a pizza capricciosa, com molho de tomate, mozarella fior di latte, ovo cozido, fiambre e cogumelos.

créditos: Grupo SushiCafé

O novo Menu de Focaccias apresenta, entre outras, a focaccia caprese, focaccia estiva, focaccia rucula e crudo, focaccia Mano a Mano, focaccia tartufo e a focaccia a gosto.

Mano a Mano Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Contactos: tel.: 914 054 273 ; e-mail: Info@manoxmano.pt

Com preços entre os 5 euros e os 7,50 euros, o pão rústico italiano é a opção para um snack de praia, para um aperitivo ao final da tarde ou até uma sugestão de entrada para o almoço e jantar.

A nova carta está disponível todos os dias entre as 12h30 e 22h30, e no caso do Menu Focaccias do 12h30 às 19h00.