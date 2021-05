A pensar nos momentos de partilha, o “Brunch do Parque” propõe uma carta recheada de sabores, disponível todos os domingos das 11h30 às 15h00.

À mesa do Akla Restaurant & Terrace chega uma seleção de ovos ou omeletes à escolha, ovos benedict de salmão fumado e molho hollandaise, waffles ou panquecas, prego no bolo do caco, pão variado, focaccia caseira, iogurte com granola ou muesli, mini pastéis de nata e uma seleção de fruta variada.

Para acompanhar, o menu inclui ainda uma variedade de cafés, chocolate quente, sumo de laranja, smoothies naturais sem açúcar, sumos detox e mimosas.

Akla Restaurant & Terrace InterContinental Lisbon Hotel Rua Castilho, nº 149, Lisboa Contactos: tel. 213 818 700; e-mail lisha.reception@ihg.com

O Brunch do Parque está disponível por 29 euros por pessoa e as reservas podem ser realizadas através do tel. 213 818 700 ou e-mail lisha.reception@ihg.com