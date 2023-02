No Soão - taberna asiática o menu desenvolvido pelo chef João Francisco propõe a frescura, a técnica e a criatividade da gastronomia nipónica. A carta encontra-se dividida em várias secções: Zensai (entradas), Sunomono (avinagrados),Suimono (sopas), Kushiyaki (robata), Nabemono (principais) e claro o clássico Sushi&Sashimi.

Reza a lenda que a 11 de fevereiro de 660 a.C. o primeiro imperador japonês, o imperador Jinmu, subiu ao poder. Durante muitos anos a data celebrava o dia do império e só em 1966 se festeja o Dia da Fundação Nacional do Japão.

Horenso no ohitashi (salada de espinafres com nori, katsobushi e molho miso), o já clássico usuzukuri pregado, Naso dengako (massa udon com tempura de vegetais) ou sukiyaki (hot pot de vegetais e carne de vaca) vão fazer parte do banquete servido a 11 de fevereiro à mesa do Soão-taberna asiática, na Avenida de Roma, no bairro lisboeta de Alvalade.

A carta de bebidas acompanha os festejos com a seleção especial de chás da Companhia Portugueza do Chá. Ganha destaque a secção de sakés ou os whiskys.

As reservas podem fazer-se através do telefone 210 534 499 ou pelo e-mail reservas@soao.pt