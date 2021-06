No que toca às experiências gastronómicas, a portugalidade está em destaque no Pine Cliffs Resort. Uma das principais novidades para este verão é a parceria com a Artisani, marca portuguesa de gelados artesanais que estará presente com os seus produtos em todos os restaurantes do Pine Cliffs Resort.

Também a Vista Alegre, marca de porcelana portuguesa, desenhou duas coleções exclusivas de serviço de mesa para os restaurantes Corda Café e Maré at Pine Cliffs onde os clientes poderão, por exemplo, saborear um dos pratos mais icónicos do Algarve. A mariscada será servida pela primeira vez no Maré at Pine Cliffs. Esta oferta vai estar disponível apenas ao jantar, a partir de julho, por 78 euros para duas pessoas ou 150 euros para quatro pessoas.

Já quem não dispensa uma experiência de gastronomia internacional, encontra o novo restaurante em formato pop up do Pine Cliffs Resort. No espaço do restaurante O Grill vai nascer uma trattoria familiar, tipicamente italiana, que oferece sabores tradicionais num ambiente casual.

créditos: Pine Cliffs Resort

Todas as opções gastronómicas do Pine Cliffs Resort estão novamente disponíveis através do serviço Pine Cliffs Eats, com a entrega de refeições nos quartos, apartamentos ou moradias. As entregas são feitas de bicicleta e as refeições são entregues em embalagens ecológicas.

A acrescentar às medidas já existentes, “o Pine Cliffs Resort disponibiliza testes à COVID-19, em parceria com o laboratório Germano de Sousa. O pedido para a realização do teste (PCR por 100 euros ou Teste Antigénio por 35 euros) pode ser feito no local e os resultados são entregues no prazo máximo de 24 horas”, informa aquela unidade.