Férias em família no Alentejo no pacote especial do Évora Hotel

O pacote especial “Verão em Família” é o produto estrela deste ano do Évora Hotel. Dirigido a famílias, o programa inclui alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço incluído; duas refeições, por dia, com bebidas (com opção piquenique) e condições especiais para as crianças (partilhando quarto com dois adultos): para a primeira criança, oferta do alojamento e refeições até aos 15 anos e, para a segunda, oferta do alojamento e refeições até aos cinco anos e 50% de redução dos seis aos 15 anos de idade.

O pacote promocional inclui ainda a entrada de uma criança por cada adulto pagante no Monte Selvagem, um programa que explora o Montado numa reserva natural onde é possível observar alguns animais selvagens à solta, onde coabitam cerca de 300 animais de 70 espécies diferentes; o golfe em família no Driving Range do hotel; a utilização das piscinas exteriores e interior e da sauna, banho turco e jacuzzi, de acordo com as normas de Direção-Geral dea Saúde (DGS), e mediante marcação.

O pack especial “Verão em Família” poderá ser reservado nas opções entre duas a cinco noites, com preços que oscilam entre os 182 euros e os 410 euros por pessoa, respetivamente.

As reservas poderão ser feitas aqui ou através do telefone 266 748 800 ou pelo e-mail reservas@evorahotel.pt

Recentemente remodelado, o Évora Hotel conta com 170 quartos, entre eles várias suites, com vista para a planície alentejana, jardim ou piscina, um restaurante com gastronomia regional, bar e wine bar, esplanada lounge com serviço de snacks e refeições com opção saudável.

O espaço exterior está inserido numa propriedade de 15 hectares, onde é possível desfrutar de um piquenique em família, preparado pelo hotel. O hotel contempla ainda um percurso específico para realizar três circuitos outdoor, em áreas distintas, a pé ou de bicicleta. O hotel apresenta ainda duas piscinas exteriores de grandes dimensões e uma interior aquecida e com ligação direta ao jardim.

Para a prática de atividades desportivas, o Évora Hotel promove um driving range para golfe em família, assim como um Health & Fitness e Wellness Center, em parceria com o ginásio Everybody Health & Fitness, um espaço onde decorrem regularmente aulas de grupo outdoor.

Adicionalmente, o Évora Hotel proporciona experiências para toda a família, tais como aprender a amassar e cozer pão, workshops de olaria, passeios de barco no Alqueva ou de balão de ar quente e saltos de paraquedas. É possível ainda desfrutar das atividades realizadas no Kartódromo de Évora, visita à Destilaria de Gin, à fábrica de Lanifícios, à fábrica Tapetes de Arraiolos, a um produtor de chocalhos alentejanos ou às adegas de região, com provas de vinhos e azeites.

O hotel é também conhecido pelo seu restaurante regional, muito apreciado pelas famílias locais e grupos de amigos. Serve cozinha regional alentejana, desde entradas regionais, sopas alentejanas (açordas, sopa de tomate, sopa de beldroegas, entre outros pratos), porco alentejano, migas, borrego, bacalhau dourado e bacalhau com broa. A doçaria que caracteriza a região com um buffet de doces regionais e conventuais que inclui Encharcada, Sopa Dourada, Sericaia com Ameixa de Elvas, Pão de Rala, entre outros.

E finalmente, a Wineshop, a primeira a ser lançada dentro de um hotel no Alentejo, há mais de oito anos. Oferece atualmente um leque de vinhos tintos, brancos, espumantes e até azeites, em representação de 18 produtores da região. As provas de vinhos decorrem nos jardins do hotel onde são selecionadas e apresentadas as várias ofertas de produtores locais, sempre acompanhadas por petiscos regionais. O evento decorre todas as semanas ou de acordo com marcação prévia, com disponibilidade até seis pessoas em simultâneo.