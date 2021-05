Seis escapadinhas em unidades hoteleiras com programas para os mais novos

No Hotel Aldeia dos Capuchos foi criado um programa para o dia 29 de maio que conjuga uma noite alojamento com pequeno-almoço e uma aula de footgolf, para dois adultos e uma criança. A proposta é válida a partir de 149 euros, em estúdio, e inclui a oferta das refeições da criança.

Na Quinta dos Machados, um retiro envolto pela natureza e perto da Vila de Mafra, está disponível, nos fins de semana de 29 de maio e 5 de junho, um piquenique com caça ao tesouro para dois adultos e uma criança. A proposta inclui uma noite de alojamento com pequeno-almoço, a partir de 165 euros, em quarto clássico.

Quinta dos Machados créditos: RAWSTUDIO

Na mesma zona, mais no litoral, o You and The Sea, localizado em frente à Praia do Sul, na Ericeira, oferece uma aula de surf às crianças, mediante reserva de a partir de duas noites, em apartamento com um quarto, no fim de semana de 5 de junho. A proposta está disponível por a partir de 249 euros/noite.

Já na Herdade dos Delgados, situado em Mourão com vista para o Alqueva, os mais novos terão a possibilidade de fazer uma visita ao observatório das estrelas e de desfrutar de um piquenique no campo. Este programa é válido no fim de semana de 29 de maio e de 5 de junho e está disponível para duas noites a partir de 240 euros.

Herdade dos Delgados Gonçalo Cardoso

O Hotel Golf Mar, no Vimeiro, promove “Uma Aventura no Hotel”, na qual as crianças terão tratamento VIP, com um lanche e jantar especial, atividades “Fun Kids”, durante uma hora, e oferta de touca de natação para utilização na piscina interior do hotel. O programa “Uma Aventura no Hotel” é válido no fim de semana de 4 de junho, desde 115 euros, para dois adultos e uma criança.

Mais a sul, no Santo António, Villas Golf & SPA, perto de Sagres, os miúdos terão à sua disposição uma experiência de golfe, com valor de 10 euros por criança. Os pais também poderão usufruir de uma clínica de golfe para adultos a um preço reduzido de 12,5 euros por aluno. Ambas as aulas têm a duração de uma hora, para grupos com o mínimo de duas crianças, até ao máximo de seis. As lições serão realizadas no campo de prática "Driving Range", mediante pré-reserva.