VidaMar Hotels & Resorts lança campanha especial de verão com oferta de créditos para utilizar na próxima reserva

Para utilizar o crédito disponibilizado no VidaMar Resort Hotel Algarve e VidaMar Resort Hotel Madeira, os visitantes devem preencher o formulário disponível no site, por forma a receberem o promocode que lhes dará acesso ao desconto. Esta campanha é válida até 15 de junho, para estadas entre 1 de junho e 28 de setembro de 2021.

O VidaMar Resort Hotel Madeira conta com acesso direto às águas do Atlântico, e fica a uma curta caminhada do centro do Funchal.

créditos: VidaMar Resort Hotel Algarve

Com reabertura agendada para o próximo dia 31 de maio, o resort dispõe de três restaurantes em pleno funcionamento, três piscinas infinitas de água salgada com uma vista panorâmica sobre o oceano, um centro de fitness, um piano bar e o relaxante Thalasso Sea Spa.

Por sua vez, o VidaMar Resort Hotel Algarve, também de cinco estrelas, está localizado a dois minutos a pé da Praia dos Salgados, tendo reaberto as suas portas no passado dia 21 de maio.

Neste resort, os hóspedes encontram homenagens a vários tipos de gastronomia, um spa, amplos espaços exteriores com piscinas para todos os gostos, zonas exclusivas para crianças e, ainda, o Marclub só para maiores de 16 anos, onde os adultos podem relaxar afastados das áreas mais movimentadas.