Piqueniques, passeios no campo e sabores das beiras com vista para a serra da Gardunha

A Cerca Design House é um espaço rural com toques contemporâneos, num ambiente intimista e acolhedor, resultado da recuperação de um solar do século XVII. Ali, os hóspedes podem desfrutar de um jardim, bar, esplanada, duas piscinas (exteriores) sazonais e um Pio de hidromassagem, construído à semelhança dos antigos pios (ou lagares) de pisar uvas.

Com o Dia da Criança à porta (assim como os que lhe antecedem e sucedem), a Cerca Design House propõe atividades como passeios a pé, de bicicleta, fotográficos e caminhadas em pleno território beirão. Esta viagem ao interior do país merece ainda um mergulho nas numerosas ribeiras e afluentes do rio Zêzere, visita às várias produções de frutos nomeadamente as cerejas, assim como de azeite e vinho.

créditos: Cercas Design Hotel

Na Cerca Design House avisam-nos para esquecer o relógio, desligar o telemóvel, enxotar o stress, não obrigatoriamente por esta ordem, mas se possível tudo ao mesmo tempo. Há livros, em diferentes línguas, numa estante contorcida na minibiblioteca caracol, sofás para esticar o corpo, lareira a funcionar. Os quartos têm o nome das plantas das serras ali perto: sargaço, cardo, alecrim, orvalhinha.

Cerca Design House Largo da Praça, 1, Chãos, Fundão (Donas) Contactos: Tel. 275 759 060 ou 964 756 466, e-mail info@cercadesignhouse.com

Os dez quartos disponíveis no solar apresentam três tipologias distintas. Já as cinco villas, uma delas adaptada para mobilidade reduzida, dão um toque de modernidade e com a possibilidade de desfruta de uma estada na companhia do seu amigo de quatro patas.

Preços a partir dos 80,00 euros.