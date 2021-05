O Parque Nascente acaba de lançar o Creative Corner, uma iniciativa online que vai incentivar todos os que gostam de bricolage a pôr as mãos na massa. A cada quinze dias são disponibilizados, nas redes sociais do Parque Nascente, novas sugestões de artigos para decoração da casa.

De almofadas, candeeiros, espelhos e peças de cerâmica, aceite o desafio: adquira novas capacidades e renove a decoração de forma simples e divertida.

O primeiro vídeo já se encontra disponível. A criadora de conteúdos Ana Morais sugere como fazer uma almofada decorativa com apenas cinco itens. Em cerca de três minutos consegue um artigo prático para descansar e decorar um sofá, uma cadeira ou uma cama.

No dia 31 de maio sai o segundo vídeo. A Mariana Costa Afonso, do Costa Atelier, vai ensinar como se faz um candeeiro de mesa a partir de um garrafão de vidro.

No dia 14 de junho é a vez da Ó! Cerâmica sugerir que se metam as mãos no barro para fazer um prato. Até ao final de agosto são disponibilizados dois vídeos por mês, a cada 15 dias, com opções que vão estimular miúdos e graúdos a desenvolverem as suas aptidões para arts & crafts.

Sem certezas que consegue executar as propostas na perfeição? Todos os projetos foram selecionados para serem possíveis de realizar por todos, mesmo aqueles que duvidam das suas competências. São artigos simples e divertidos de construir, facilmente personalizáveis e úteis para o dia a dia.

Para além de ser uma excelente opção para redecorar a própria casa é também uma ótima sugestão para presentear amigos e família com algo personalizado e feito com amor.

Aceda à página oficial de Instagram do @parquenascente ou à página oficial do Facebook do @parquenascente. Escolha o projeto. Reúna os materiais e mãos à obra.

Redecore a sua casa e adquira novas capacidades com as propostas do Creative Corner.