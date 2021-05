O programa no Sheraton Cascais Resort conjuga um menu de brunch, para desfrutar em família, com uma tarde de animação no Brave Kids, o parque infantil do Resort. A mascote oficial do Sheraton Cascais Resort, o Brave Bear, desafiou a Sky, um dos personagens da série infantil “Patrulha Pata” para uma caça ao tesouro educativa na qual serão desvendados enigmas relacionados com a sustentabilidade, desperdício e hábitos de consumo.

No fim da caça ao tesouro, que terá a duração de cerca de duas horas, todas as crianças vão receber um kit com sementes biológicas para plantarem, juntamente com um vaso pequeno.

Os pais que não pretendam acompanhar as crianças enquanto as atividades decorrem, poderão ficar na esplanada a desfrutar do brunch com música ao vivo, ou de um cocktail, servido no Flow Pool Bar, depois de um mergulho na piscina do Resort.

créditos: Sheraton Cascais Resort

Neste fim de semana dedicado aos mais novos, as atividades de Dia da Criança estão incluidas na reserva do brunch, disponível por 49 euros adultos, por 24,5 euros para crianças entre os cinco e os nove anos e são gratuitas até aos quatro anos.

O brunch será servido entre as 12h30 e as 16h00 e respeita todas as normas de segurança exigidas. O menu conta com quatro tábuas – pequeno-almoço, entradas, quentes e sobremesas – e bebidas selecionadas. Os mais novos têm à disposição um menu com creme de legumes e linguini à bolonhesa.

As reservas devem ser efetuadas através do e-mail concierge@sheratoncascais.com, +351 214 829 100 ou do site.