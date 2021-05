Com um design renovado, o NewsMuseum acolhe agora conteúdos dedicados às histórias locais e aos equipamentos e pontos de interesse turísticos de Sintra e dá destaque a dois temas da atualidade: COVID-19 e crise climática.

Na “News TV”, área onde se pode gravar uma reportagem de televisão, há quatro novos temas disponíveis: “O Mistério da Estrada de Sintra”, “Espiões II Guerra em Sintra”, “Eleição Património Mundial” e “A Queijada Vencedora”. As reportagens feitas pelos visitantes ficam disponíveis no canal de YouTube do NewsMuseum.

Em “Retratos”, numa exposição fotográfica criada em parceria com a agência Lusa, Sintra é revelada através da lente de jornalistas, nas suas múltiplas facetas ricas em paisagem, monumentalidade e histórias.

No elevador, e a acompanhar a subida até ao terceiro piso durante 37 segundos, é reproduzido um soundbite, um som que fez história, mostrando que o mundo se pode transformar em menos de um minuto. Neste momento, ouve-se António Guterres, Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas: “I call on all leaders worldwide to declare a State of Climate Emergency” (em dezembro de 2020), no âmbito do Summit Climate Ambition 2020. No seu discurso, António Guterres incitava todos os governos do mundo a declararem Estado de Emergência Climática até que o mundo atinja a neutralidade carbónica.

Aproveitando a centralidade deste equipamento na vila, o NewsMuseum passa também a desenvolver um papel na Informação Turística de Sintra, ao criar um Posto de Informação/Loja que disponibiliza a oferta dos vários operadores turísticos e vende artigos alusivos à região.

O NewsMuseum é a primeira Media Age Experience da Europa, uma viagem pela história recente do mundo através da narrativa dos Media. Trata-se de um museu interativo com mais de 300 artigos de consulta, 16 horas de multimédia em 25 módulos temáticos, numa viagem através da cobertura mediática de episódios da história recente de Portugal e do Mundo.

NewsMuseum e Centro Interativo Mitos e Lendas de Sintra Rua Visconde de Monserrate, nº 26, Sintra Horário: Todos os dias, das 10h00 às 18h30 Contactos: tel. 210 126 600; e-mail info@newsmuseum.pt

Num percurso que, em 17 espaços, cruza a realidade e a ficção a várias dimensões, o Centro Interpretativo Mitos e Lendas de Sintra convida a uma viagem pelo misticismo, segredos e romantismo da vila, através da história, música e literatura, com recurso a cenografia, técnicas multimédia e experiências sensoriais.