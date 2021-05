Património, natureza e romance na reabertura do hotel Quinta das Lágrimas

A pensar nas famílias que escolhem a região Centro e, nomeadamente, Coimbra como destino para gozar uns dias de evasão, a unidade cinco estrelas Quinta das Lágrimas lançou em 2020 o programa “Experiência Família” que se juntou aos já existentes Romance, Gourmet e Spa. Em 2021 o pacote de experiências é reforçado com três novas ofertas: “Pedro & Inês”, “Coimbra, Património da Humanidade” e a “Experiência Botânica”.

“Pedro e Inês” é o programa ideal para celebrar uma data especial a dois ou simplesmente proporcionar uma experiência em casal. Disponível para uma ou duas noites, o programa inclui alojamento em quarto suite para duas pessoas com pequeno-almoço buffet, jantar privativo com menu “Pedro&Inês” e bebidas escolhidas a preceito pelo escansão da Quinta das Lágrimas, serenata de Fado de Coimbra privada, utilização livre da piscina interior e sala de cardio-fitness e 20% de desconto em massagens, assim como check in antecipado e check out tardio (sujeito a disponibilidade). Este programa inclui ainda uma sessão fotográfica privada para eternizar o momento.

A partir de 639 euros por pessoa (uma noite) ou 789 euros por pessoa (duas noites).

créditos: Quinta das Lágrimas

“Coimbra, Património da Humanidade”, inclui duas noites de alojamento em quarto duplo para duas pessoas com pequeno-almoço buffet, vinho do Porto no quarto na chegada e utilização livre da piscina interior e sala de cardio-fitness, este pacote inclui um almoço para duas pessoas com bebidas incluídas no Restaurante Loggia (situado no Museu Machado de Castro), visita guiada de três horas ao centro histórico de Coimbra, classificado em 2012 como Património Mundial da Humanidade, com entradas na Igreja de Santa Cruz, Associação Cultural Fado ao Centro e Jardim Botânico.

Adicionalmente poderá ainda englobar-se à reserva entrada na Universidade de Coimbra, incluindo acesso à Biblioteca Joanina, Palácio Real e Capela de São Miguel (por 12,50 euros/pessoa), prova de doçaria conventual e bebida em Café Histórico (5 euros/pessoa) e transporte privado para sightseeing e deslocações dentro da cidade no início e final da visita guiada (25 euros/preço único).

Programa disponível a partir de 405 euros por pessoa (duas noites).

Quinta das Lágrimas

Finalmente, o programa “Experiência Botânica” inclui duas noites de alojamento em quarto duplo para duas pessoas, e pequeno-almoço buffet. Contempla visita guiada de três horas num roteiro 100% verde e sustentável onde serão descobertos Jardins e História, a Quinta das Lágrimas e história de amor de Pedro e Inês, o papel do Jardim Botânico na investigação científica da Universidade de Coimbra desde o século XVIII e todos os segredos sobre os “Campos de Santa Cruz”. Este programa inclui também piquenique nos Jardins da Quinta das Lágrimas, para além de permitir livre utilização da piscina interior e da sala de cardio-fitness e check in antecipado e check out tardio (sujeito a disponibilidade).

Este programa está disponível a partir de 420 euros por pessoa (duas noites).

A vida citadina da cidade durante a semana tem um ritmo próprio que o hotel da Quinta das Lágrimas quer dar a conhecer. Para o efeito a unidade lança uma campanha para quem pretende fazer a sua reserva entre domingo e quinta-feira, beneficiando de um desconto de 20% sobre a tarifa especial online. Esta campanha é válida para reservas feitas até 15 de julho, através do site ou do departamento de reservas do hotel.

As reservas podem ser feitas através do telefone 239 802 380 ou e-mail reservas@quintadaslagrimas.pt |