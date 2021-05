As portas para a praia abrem-se a 17 de maio no Calheta Beach. Mote perfeito para antecipar momentos em família e marcar já as próximas férias na ilha da Madeira. Uma reabertura que se fará com todos os serviços em pleno funcionamento, incluindo, as massagens relaxantes no Spa, as refeições no restaurante Onda Azul, as bebidas para refrescar no LooKall, o Kids Club e os momentos de entretenimento a cargo da equipa de animação.

Por seu turno, a 24 de maio, é a vez do resort Saccharum, unidade entre o mar e a montanha, voltar a receber hóspedes para uma estada pautada pela tranquilidade e bem-estar. O design contemporâneo caracteriza esta unidade inspirada na história da cana-de-açúcar. Os quartos amplos dispõem de varandas privativas com vistas para o oceano Atlântico ou para a montanha.

Além de poderem desfrutar dos diferentes espaços do hotel, os hóspedes dispõem de atividades, como aulas de Tai Chi & Chi Kung e de Hatha Yoga, um workshop de sabores locais com o chefe de cozinha do hotel que inclui uma visita ao mercado biológico ou ainda workshops sobre preparação de cocktails. A estada neste resort fica completa com o Saccharum Spa, assente na medicina tradicional Ayurvédica, e que oferece diferentes experiências sensoriais, que revigoram o corpo e a mente.

De recordar que o Saccharum foi nomeado para os World Travel Awards (WTA) na categoria Europe’s Leading Island Resort 2021. A votação online está a decorrer até ao dia 14 de julho.