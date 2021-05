Almoços no jardim, clínica de ténis e passeios de bicicleta para viver o ar livre no Algarve

Em harmonia com a paisagem circundante e as falésias para o mar, o Vilalara Thalassa Resort, situado em Porches, no Algarve, conta com 11 hectares de jardins junto ao Atlântico, quatro piscinas de água salgada e uma de água doce e acesso direto à praia (semi-privativa). Também ali se pode desfrutar de um wellness center que abriga “um dos cinco melhores Centros de Talassoterapia do mundo” e um Longevity Medical Spa.

Para a temporada turística de 2021 o Vilalara convida os seus clientes a usufruírem dos espaços ao ar livre, proporcionando piqueniques nos seus jardins ou na praia.

Outra forma de usufruir do ambiente natural revigorante do resort é optando por experimentar as propostas da nova carta do restaurante B&G com um almoço ao ar livre, nos jardins. Ementa que conta com autoria do chefe de cozinha Pedro Sequeira.

Vilalara Thalassa Resort

No que respeita às atividades proporcionadas pelo resort, para além da lista de tratamentos e terapias disponibilizadas no Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa, é possível fazer clínicas de ténis e de padel, passeios de bicicleta, assim como optar entre as diversas experiências que são coorganizadas com parceiros locais como visitas a adegas e provas de vinhos, hipismo, mergulho, visitas de barco às grutas da região e excursões.

A unidade conta com 104 suites júnior, sete suites e 12 apartamentos.

Reservas através do telefone 282 320 000 e e-mail reservas@vilalararesort.com