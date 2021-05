Localizado no topo das Torres das Amoreiras, o Amoreiras 360º Panoramic View permite desfrutar de uma vista panorâmica sobre a cidade, a 174 metros de altura. O miradouro, equipado com lunetas gratuitas de focagem de longo alcance e ainda mapas informativos, sobre os pontos históricos que caracterizam a cidade, reabre a 1 de maio, entre as 10h00 e as 20h00, ou em alternativa durante o fim de semana, entre as 10h00 e as 13h00.

Para a visita, os interessados terão de levantar o seu bilhete gratuito, no Balcão de Informações, que se situa no interior do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac).

“O número de pessoas no local é limitado e o acesso controlado, procedimentos de segurança adotados para que todos se possam sentir confortáveis e confiantes no local. Apesar de ser um espaço ao ar livre, o uso de máscara é obrigatório”, informa a equipa do Amoreiras 360º Panoramic View.