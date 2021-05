O Lisbon Marriott Hotel lançou novos pacotes de verão, os “Pool Acess”, “Pool & Room” e “Pool Brunch”, com a possibilidade de desfrutar da piscina, quartos e refeições na unidade hoteleira sem estar aí hospedado.

O programa “Pool Acess” dá acesso, de 1 de junho a 12 de setembro, a um dia relaxante na piscina e tirar partido do jardim. Nos dias de semana o preço é de 25,00 euros e aos fins de semana orça os 30,00 euros.

Os interessados poderão, ainda, adquirir um passe mensal no valor de 160,00 euros para a piscina e espreguiçadeira.

Já no pacote “Pool & Room” a proposta passa por fruir da piscina e quarto. Trata-se de um dia completo para duas pessoas, das 9h00 às 17h00 com o preço é de 89,00 euros. Um pacote que contempla a possibilidade de optar por meio dia, das 9h00 às 14h00 ou das 12h00 às 17h00, a 79,00 euros para duas pessoas. A promoção é válida de 22 de maio a 12 de setembro.

Por seu turno, o “Pool Brunch” tem acesso à piscina, mesmo para quem não está hospedado, desde que reserve o brunch. O chefe de cozinha António Alexandre preparou dois brunches à escolha. Quem escolher, o “Menu Classic” terá direito a um copo de espumante à chegada, Rainbow salad (morangos, manjericão, espinafres, abacate, nozes e mozzarella); Turkish eggs (ovos escalfados com molho de iogurte, especiarias e tostas); Feijão com tomate; Bacon com salsicha; Tosta com ovos benedict; Sandes de “pulled pork”; Pudim de chia; Red velvet, Tartelete de morangos.

Já quem prefere um brunch mais leve, pode escolher o “Brunch Rainbow”, que também inclui um copo de espumante, Rainbow salad, Turkish eggs e gaspacho de morango; Empada vegan; Tosta de abacate e ovo escalfado; Salmão fumado; Pudim de chia; Mousse de limão e Tartelete de abacate.

Lisbon Marriott Hotel Avenida dos Combatentes, 45, Lisboa

Contacto: Tel. 21 723 5400

O brunch será servido aos sábados e domingos, das 12h00 às 17h00, e tem um preço de 40,00 euros. Até aos quatro anos, as crianças não pagam. E dos cinco até aos dez anos, com 50% de desconto.

A reservas devem ser feitas pelos telefones 217 235 400 ou 914 391 060.