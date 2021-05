É com o convite de descobrir o Porto que o hotel vínico The Yeatman, unidade de cinco estrelas localizada em Vila Nova de Gaia, preparou o pacote exclusivo que inclui alojamento e acesso ao World of Wine (WOW), o novo quarteirão cultural portuense com experiências imersivas. Este programa permite conciliar uma visita cultural a dois dos seis museus à escolha e terminar o dia com um cocktail ou copo de vinho no bar de vinho Angel’s Share.

O WOW que transformou um conjunto de antigas caves de vinho do Porto agrega cultura, retalho e restauração. São várias as temáticas que os espaços museológicos do WOW proporcionam, como o Museu do Vinho, viagem pelas regiões vinícolas do continente e ilhas; o Museu da Cortiça, com as diversas finalidades deste material natural, desde a rolha clássica ao design de moda, passando pela indústria automóvel.

O The Yetman conta com o Restaurante Gastronómico com a carta entregue ao chefe de cozinha Ricardo Costa. créditos: The Yetman

Refira-se, ainda, o Museu da Moda e dos Têxteis, uma experiência pela moda, calçado e filigrana portuguesa, e o Museu do Chocolate que conta a história de todos os processos de transformação das sementes de cacau em chocolate, para além de funcionar como fábrica de chocolate, onde é possível assistir à elaboração das diferentes variedades de chocolates da marca própria, Vinte Vinte.

Esta jornada complementa-se com uma estada no The Yeatman, com quartos com vista sobre o Rio Douro e a cidade do Porto e um pequeno-almoço servido à carta.

Para os amantes da gastronomia, estão abertos os restaurantes Dick’s Bar & Bistro, The Orangerie e respetivos terraços, bem como o Restaurante Gastronómico com pratos de assinatura do chefe de cozinha Ricardo Costa e uma decoração renovada.

O Programa WOW está disponível de até 30 de dezembro de 2021.