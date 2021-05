A cerca de uma hora de carro de distância de Lisboa e com Setúbal na outra margem, a Península de Troia é um dos destinos mais isolados para desfrutar de uma escapada ou férias num paraíso natural. Integrado numa Reserva Natural e a meros dois passos de 17 quilómetros de praias, encontra-se o Tróia Design Hotel.

Para a primavera/verão de 2021, a unidade hoteleira que reabre a 15 de maio lança a proposta de piqueniques. Os clientes passam agora a ter disponíveis cestas com menu de piquenique, a 8 euros por pessoa, para um almoço ou lanche tranquilo.

Estas cestas incluem sumo natural, água, fruta fresca, mini pastelaria e uma opção de sandes que pode ser escolhida entre wrap salmão com queijo creme e cebolinho, sandes de frango com bacon, cebola frita e alface em baguete integral, sandes de carne assada com abacaxi e alface em baguete integral e wrap de frango com pêssego e nozes.

créditos: Tróia Design Hotel

Paralelamente o Tróia Design Hotel tem ainda ao dispor uma série de atividades de aventura. Entre o leque de opções encontramos as provas de vinhos, observação de aves e golfinhos, escalada, passeios a cavalo, passeios de canoa pelo Sado, caminhadas na Serra da Arrábida, visitas às Ruínas Romanas, entre outras atividades.

Com 61 quartos e 144 suites residenciais, o Tróia Design Hotel oferece uma variedade de opções de alojamento, com diferentes tipologias, do estilo moderno e minimalista, aos studios ou apartamentos com um, dois e três quartos.

No seu conjunto, este resort integra ainda um SPA, dois restaurantes, duas piscinas exteriores (uma delas para crianças) e o Koala Kids Club (serviço disponível a partir de junho). O Centro de Conferências, Centro de Espetáculos e Casino Tróia complementam a oferta desta unidade hoteleira.

As reservas podem ser feitas pelo tel. 265 498 000 ou e-mail info@troiadesignhotel.com