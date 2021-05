Primeiro hostel da ilha Graciosa convida a passeios de barco e observação de aves

Instalado num edifício histórico recuperado o Boa Nova Hostel, localiza-se a cinco minutos a pé do centro da vila de Santa Cruz da Graciosa e a 1,5 km do aeroporto, junto à zona balnear do Cais da Calheta, também o primeiro porto da açoriana ilha Graciosa.

O objetivo principal das irmãs Catarina e Maria, responsáveis pela criação do hostel, passou por criar “um alojamento inovador, confortável e repleto de boa energia, para que todos os que nos visitam vivam uma experiência única e queiram regressar a esta ilha maravilhosa”.

créditos: Boa Nova Hostel

Composto por quatro quartos duplos suite privados e duas camaratas, o alojamento tem capacidade para 20 hóspedes em simultâneo. Cada camarata tem capacidade para seis pessoas e inclui uma casa de banho privada, que é partilhada apenas entre estas, permitindo uma estada com maior privacidade.

Além das comodidades básicas, o hostel é constituído por zonas comunitárias de acesso livre a todos os hóspedes, como uma sala lounge com sofás e televisão, biblioteca, uma cozinha devidamente equipada, e ainda um logradouro com esplanada e churrasqueira.

Boa Nova Hostel Largo da Calheta, nº 16, Santa Cruz da Graciosa, Açores Contacto: tel. 927 508 410; e-mail: geral@boanovahostel.com

As proprietárias realçam “que o hostel é apenas o ponto de partida ideal para a descoberta do que a ilha Graciosa tem para oferecer, estando, para isso, também disponíveis diversos serviços mediante reserva, como guias turísticos ou atividades lúdicas na ilha, por exemplo o mergulho, passeios de barco, ou observação de aves”.