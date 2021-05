Na “reserva de três noites em quarto deluxe (com pequeno-almoço e Wi-Fi) no Lisbon Marriott hotel o hóspede recebe duas noites gratuitas no Four Points by Sheraton de Sesimbra ou vice-versa”, informa-nos a cadeira hoteleira.

A oferta é válida para qualquer dia da semana e para estadas de 9 de junho até 15 de julho de 2021.

Esta nova proposta “abrange todos os cuidados necessários para a prevenção do COVID-19, cumprindo rigorosamente e controlando criteriosamente todas as medidas de segurança e higiene exigidas pela DGS e Marriott International”, lemos em comunicado.

As reservas podem ser efetuadas no site do Lisbon Marriott, pelos telefones 217 235 400/210 518 380. ou e-mail sesimbra.re@oceansesimbra.com