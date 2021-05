“Quando se diz que é ‘Tudo Incluído’, é mesmo. Até porque, para além da estada, alimentação e bebidas em todos os espaços de restauração e bares, programas de entretenimento, atividades do Kids Club, e toda uma série de comodidades disponíveis nos hotéis, adicionalmente, para reservas de sete ou mais noites, estas unidades oferecem ainda entradas para algumas das principais atrações da região”, informa-nos o grupo NAU Hotels & Resorts em comunicado.

Entre as atrações e atividades do pacote “Tudo Incluído” estão o Zoomarine e Slide&Splash, passeios de barco (em parceria com a AlgarExperience) e caiaque, aulas de stand up padel, e as novidades deste verão, snorkeling nas praias da costa Algarvia e passeio de barco para observação de golfinhos (em parceria com a XRide).

Localizado no resort turístico da Herdade dos Salgados, em Albufeira, o NAU Salgados Palace dispõe de 228 quartos, três bares, três restaurantes, quatro piscinas exteriores e instalações e serviços que acolhem eventos das mais variadas dimensões. Entre as valências do NAU Salgados Palace inclui-se o seu centro de congressos que integra o maior auditório do país.

O quatro estrelas superior NAU Salgados Palm Village Apartments & Suites, igualmente localizado no resort da Herdade dos Salgados, conta com uma oferta total de 283 unidades de alojamento familiar de diversas tipologias. Com dez piscinas, quatro delas de utilização exclusiva dos mais novos, distribuídas por amplos jardins, três restaurantes, dois bares, estacionamento subterrâneo e exterior, rede wifi grátis em todas as suites e um Kids Club com 230 metros quadrados dinamizado por animadores.

Para horas e horas de diversão o resort conta ainda com mini-golfe para as crianças, um ginásio ao ar livre, um campo de voleibol, três campos de ténis, um campo de futebol e um espaço relvado para o jogo da malha e petanca.

Entre junho e setembro os hóspedes contam ainda com transporte gratuito, em comboio turístico, para a Praia da Galé-Oeste.

O NAU São Rafael Suites é um espaço desenhado para toda a família em regime “Tudo Incluído”, situado perto da praia de São Rafael, em Albufeira, já considerada uma das mais bonitas de toda a Europa.

Esta unidade tem 105 suites preparadas para receber entre duas a seis pessoas. Piscinas exteriores para adultos e crianças, kids club, restaurantes à la carte e buffett, serviços de babysitting no quarto, um espaço e animado “Suites Lounge”, Relax Center, com piscina interior, sauna, banho-turco e tratamentos de estética e bem-estar, sala de jogos, campos de ténis e futebol.

As reservas podem ser efetuadas pelo telefone 213 007 009 ou e-mail bookings@nauhotels.com