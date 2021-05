A campanha “Prove os Mimos do Convento” convida a partir à descoberta da região levando na mochila térmica tudo aquilo que um piquenique merece. As cerejas são um bónus deste kit, uma vez que o convento se encontra no reino deste fruto, a Serra da Gardunha.

Com 16 quartos, quatro suites e quatro villas exteriores, o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa encontra-se instalado num antigo convento franciscano totalmente remodelado.

créditos: Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa

A unidade possui duas piscinas, um campo de padel, apto para quatro jogadores, e estão disponíveis uma serie de atividades de aventura e lazer, tais como rotas de BTT, trilhos pedestres, escalada, e muito mais.

No interior do Convento do Seixo há a uma sala de reuniões, um restaurante e bar, um espaço para eventos com capacidade para receber 60 pessoas e um Bohdi SPA.

Neste último espaço, localizado na zona das antigas oficinas, os hóspedes poderão encontrar uma piscina interior aquecida com um circuito dinâmico de águas, camas de hidromassagem, uma sala para tratamentos e massagens, sauna e duas propostas diferenciadoras de terapia pelo sal, um flutuário e uma sala de haloterapia.