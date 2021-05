No âmbito da modernização do Sofitel Lisbon Liberdade, abriu o novo restaurante e bar do hotel, Matiz, com um conceito inspirado na nova vaga da cozinha portuguesa, numa carta que conta com pratos elaborados a partir de ingredientes frescos e de origem local.

Adornado com o tom azul, inspirado no rio Tejo e com o chão e teto a remeter os visitantes para a Avenida da Liberdade, o restaurante Matiz procura proporcionar um refúgio singular, com uma adega e uma esplanada para a artéria lisboeta.

O bar, situado na área que abraça o lobby, proporciona ao longo do dia momentos que procuram reviver hábitos icónicos da cultura francesa, como o Le Goûter e o L’Apéro. Famosos Cocktails desfilarão pelas mãos dos mixologistas. No lounge e biblioteca, podem ser saboreados um vinho do Porto ou um licor português ou pode ser partilhada uma refeição ligeira ou uma sessão de coworking.

Restaurante Matiz Avenida da Liberdade, nº 127, Lisboa Contactos: tel. 213 228 350; e-mail Melissa.FISCHER@sofitel.com

No que toca ao hotel que reabriu a 27 de maio com nova imagem, a unidade oferece 163 quartos e suites, uma sala de fitness, três salas moduláveis para eventos e reuniões, um restaurante & bar, lounge e biblioteca.

A Sofitel Hotels & Resorts, fundada em 1964, é a primeira marca internacional de hotéis de luxo originária da França, com mais de 120 unidades.